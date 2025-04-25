Поліцейські Дніпра повідомили про підозру чоловіку, який викрав гроші з картки військового

Зловмисник почав розмову з потерпілим з проханням про допомогу, а потім, заволодівши його банківською карткою, зняв 20 тисяч гривень.

Злочин стався наприкінці лютого 2025 року в Центральному районі міста. Заволодівши карткою військового, зловмисник почав знімати гроші у найближчому банкоматі. Однак потерпілий помітив підозрілі дії на його банківському рахунку та заблокував його.

Працівники відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 встановили чоловіка, який причетний до скоєного злочину. Ним виявився 33-річний раніше судимий житель міста Камʼянське.

24 квітня слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч.4 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження). Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Дніпровського РУП №1