Поліцейські Дніпра викрили шахрайку, яка з фейкової сторінки в соцмережі ошукала чоловіка на суму понад ₴230 тисяч

У квітні 2022 року 28-річна мешканка Солонянського району створила акаунт у соціальній мережі та заповнила його фотографіями іншої особи.

Під чужим ім’ям підозрювана познайомилася з 21-річним чоловіком та стала з ними спілкуватися, а через деякий час звернулась з проханням допомогти їй грошима на лікування. Не сумніваючись в її щирості, потерпілий перерахував «коханій» 236 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що підозрювана також ошукала і матір чоловіка – видурила у жінки майже 60 тисяч гривень.

Працівники поліції зібрали докази причетності фігурантки до шахрайської діяльності та повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Поліція Дніпра звертається до громадян бути обачними під час онлайн знайомств. Ставте новим знайомим якнайбільше питань, перевіряйте інформацію та дані, які вам повідомляють у мережі, щоб упевнитись в існуванні людини та її добрих намірах.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП