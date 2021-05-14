Поліцейські Дніпра затримали групу озброєних зловмисників, які підірвали банкомат та викрали понад ₴330 тисяч

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у них гроші, зброю, гранату Ф-1 із запалом, патрони, наркотичні речовини та докази їх злочинної діяльності.

Вночі 17 березня до поліції надійшло повідомлення про підрив одного з банкоматів по проспекту Олександра Поля в Центральному районі міста Дніпро. Як з’ясувалося, злочинці підірвали банкомат та заволоділи касетами з грошовими коштами. Від вибуху приміщення, де було встановлено банкомат, частково зруйнувалося.

Працівники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції в результаті взаємодії з іншими оперативними службами та слідчими відновили маршрути пересування крадіїв, встановили місця їх проживання та транспортний засіб, на якому вони пересувалися. В результаті підозрюваних у злочині затримали — ними виявились 33- та 34-річні жителі Дніпра. Правоохоронці вилучили у зловмисників гроші, 2 пістолети, гранату з запалом, димові шашки, бронежилети, набої, пакети з наркотичною речовиною, фрагменти карт з місцезнаходженням банкомату, чорнові записи та інші речові докази. Крім цього, в гаражі одного з фігурантів правоохоронці виявили газовий та кисневий балони, гумові шланги, металеві трубки.

Наразі двом чоловікам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області