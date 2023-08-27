поліцейські дніпра затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста

Місцевий мешканець із вікна автомобіля вистрілив декілька разів із травматичного пістолета.

26 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького у Шевченківському районі міста. Як встановили правоохоронці, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт. В ході якого 36-річний «стрілок» сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів в повітря.

Працівники відділення поліції №7 затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили у нього травматичний пістолет.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП