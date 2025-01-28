Поліцейські Дніпропетровщини перекрили канал вивезення жінок за кордон та втягнення їх у проституцію

За вербування молодих дівчат та переправлення їх за кордон поліцейські затримали жительку Кривого Рогу.

37-річна зловмисниця вербувала жінок, які опинились у скруті, та пропонувала їм роботу у нічних клубах Чехії, обіцяючи винагороду у розмірі 100 євро за годину. За планом вона мала переправити дівчат через державний кордон з метою працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг. Автобус, який перевозив жінок, зупинили на пункті пропуску через державний кордон. Під час санкціонованих обшуків працівники поліції виявили речові докази, а саме мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують плани фігурантки.

25 січня жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідчі заходи проводили поліцейські Управлінням міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області та слідчі відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції спільно з Управлінням оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Криворізька центральна окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції