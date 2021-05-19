Поліцейські Донеччини викрили чоловіка, причетного до зберігання та використання дитячої порнографії

На електронних носіях мешканець Дружківки зберігав більше пів тисячі файлів порнографічного характеру за участю дітей. Поліцейські вилучили речові докази під час санкціонованого обшуку. Слідчі дії тривають за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Над документуванням злочинної діяльності підозрюваного працювали співробітники управління міграційної поліції спільно з Департаментом міграційної поліції НПУ, працівниками відділу (детективи) слідчого управління ГУНП в Донецькій області відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції НПУ.

Встановлено, що упродовж 2021 року чоловік шляхом підключення до інтернету за допомогою WiFi роутера, встановленого у сусідській квартирі, знаходив у мережі, зберігав та використовував матеріали, які містять дитячу порнографію.

За місцем мешкання 55-річного чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук і вилучили докази причетності до кримінального правопорушення: комп’ютерну техніку, яка містить файли порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії у великому обсязі.

Вилучене направлено на експертизу.

За даним фактом попередньо відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Відділ комунікації поліції Донецької області