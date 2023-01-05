Поліцейські Донеччини розкрили всі тяжкі злочини, вчинені у новорічні дні

З 30 грудня по 2 січня в регіоні було зареєстровано п’ять вбивств і три тяжких тілесних ушкодження, з яких одне – зі смертельними наслідками. Попри ворожі обстріли, оперативники встановили та розшукали всіх зловмисників. Підозрюваних притягують до кримінальної відповідальності.

Напередодні Нового року та в день свята російські війська здійснили низку ракетних атак на Донеччину. Зокрема окупанти поцілили в об’єкти поліції, зруйнували поліцейський відділок, вбили та поранили співробітників, аби деморалізувати правоохоронців і залишити мешканців без допомоги. Проте це не завадило поліцейським виконувати свою роботу.

Поліція прийняла та обробила понад 1500 повідомлень від громадян. Працівники карного розшуку та слідства по «гарячих слідах» розкрили всі тяжкі злочини. Таких зареєстровано вісім – усі пов’язані із вживанням спиртних напоїв.

В одному з сіл Краматорського району місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння підірвав гранату на приватному подвір’ї. Внаслідок вибуху тяжкі травми отримали сам підривач та ще одна людина. Наразі обидва поранених перебувають в лікарні. Поліція встановлює шляхи потрапляння боєприпасу до рук цивільної особи. Проводиться встановлення та допит свідків події, вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

У Добропіллі в своїй квартирі було виявлено тіло 57-річного чоловіка з ножовими пораненнями та зв’язаними кінцівками. Рідні повідомили, що він не виходив на зв’язок 10 днів. Під час першочергових оперативних заходів розшуківці встановили картину злочину та вийшли на вбивцю. Встановлено, що під час вживання міцних напоїв потерпілий і його 36-річний гість посварилися. Нападник вдарив господаря, зв’язав шнурками від взуття та завдав не менше 7 поранень у шию та груди. Зловмисника притягують до відповідальності за умисне вбивство (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

До 15 років позбавлення волі загрожує і жителю Мирнограда, який вбив свого знайомого. Життя 48-річного чоловіка обірвали 8 ножових ударів у груди під час п’яної сварки. Він вже має судимість за нанесення смертельних тілесних ушкоджень.

Жителя Краматорська поліцейські викрили у вбивстві своєї співмешканки. 39-річна жінка хворіла – цим скористався зловмисник, повідомивши, що жінка впала й сильно вдарилася. Так чоловік намагався відвести від себе підозри, проте зізнався, коли поліцейські надали беззаперечні докази його провини. Встановлено, що нападник після вживання алкоголю руками та ногами забив потерпілу до смерті. Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ще один сімейний конфлікт ледь не закінчився смертю в одному з сіл Покровського району. Чоловік напав на співмешканку через ревнощі, а вона схопила ніж та поранила його в груди. Обидва були нетверезі. Потерпілий перебуває в лікарні. Жінці інкримінують ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Поліція Донеччини робить все можливе, щоб припинити ввезення та реалізацію спиртних напоїв відповідно до заборони, встановленої військовим командуванням. У 2022 році поліцейські вилучили з обігу понад 286 тисяч літрів алкоголю на суму понад 34 мільйони гривень. На сьогодні судом вже накладено стягнень у вигляді штрафів на загальну суму понад 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Донецької області