Поліцейські Фастівщині затримали лиходія, який застрелив чоловіка із рушниці

8 квітня в селі Мостище виявили тіло 32-річного чоловіка з вогнепальним пораненням.

Згодом поліцейські з’ясували, що під час застілля між двома чоловіками стався конфлікт і 35-річний підозрюваний вистрілив потерпілому у голову. Вогнепальне поранення виявилось несумісне із життям.

Затриманий в порядку ст. 208 КПК України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом у суді йому оберуть запобіжний захід.

Поліція Київської області