: поліцейські Фастівщини затримали зловмисника, який стріляв у чоловіка

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6 листопада до поліції зателефонував 25-річний мешканець міста Боярка та повідомив про те, що невідомий чоловік  стріляв  у нього з травматичного пістолета.

На місце події  одразу прибула слідчо- оперативна група Фастівського районного управління поліції та медики.

Поліцейські з’ясували, що близько 3 години ночі між потерпілим та перехожим виник конфлікт, під час якого 33- річний житель Боярки здійснив один постріл в груди молодику. Пораненого чоловіка доставлено до Боярської лікарні. Встановлено, що лиходій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисника затримали у порядку ст.208 КПК.  Пістолет  та  патрони поліцейські вилучили та направили на відповідну експертизу.

Слідчі за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Київської області

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