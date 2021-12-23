Поліцейські Харківщини протягом доби розшукали рецидивіста, який вбив мешканку села Геніївка

Після вчинення тяжкого злочину чоловік переховувався у підвалі житлового будинку у Харкові. Слідчі кваліфікували дії зловмисника за двома статтями Кримінального кодексу України.

Ввечері 19 грудня до відділу поліції № 2 Чугуївського райуправління звернулася 27-річна жінка. Вона повідомила, що виявила на території домоволодіння у літній кухні тіло своєї 73-річної бабусі. Жінка останні дні перестала виходити на зв’язок. Коли онука вирішила навідати свою родичку у селі Геніївка, то знайшла її мертвою.

Експерти під час огляду зробили висновок, що жінка загинула від ударів сокирою по голові. Ймовірне знаряддя злочину лежало поруч з тілом на підлозі.

Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть потерпілої настала внаслідок набряку головного мозку та перелому кісток черепа. Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за п. 6, ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Під час відпрацювання кола знайомих вбитої жінки оперативники з’ясували, що до скоєння злочину може бути причетним 32-річний чоловік. Раніше він був неодноразово судимий за вчинення розбою та крадіжки. Чоловік ніде не працював, займався бродяжництвом.

До його пошуків долучився особовий склад харківської поліції та сусідніх регіонів. На слід зловмисника вийшли працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно зі співробітниками територіального підрозділу поліції. В результаті здійснених заходів підозрюваний був виявлений у Харкові в підвальному приміщенні багатоповерхівки.

Під тиском беззаперечних доказів затриманий зізнався у скоєнні тяжкого злочину. За його словами, 16 грудня чоловік прийшов до домоволодіння літньої жінки з намірами її обікрасти. Для цього він заховався у літній кухні, переночував там, а коли хазяйка зайшла до приміщення, накинувся на неї з сокирою.

Після розправи з жінкою, зловмисник зайшов до будинку, шукав гроші, але не знайшов. Він забрав мобільний телефон жінки та втік.

Поліцейські вилучили речові докази, в тому числі й телефон загиблої.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Під час досудового розслідування слідчі, з урахуванням з’ясування обставин скоєння злочину, відкрили ще одне кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статей зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області