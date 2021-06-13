Поліцейські Харківщини видворили за межі України злочинця з Російської Федерації

Заходи проводилися співробітниками Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області спільно з працівниками регіонального Головного управління державної міграційної служби.

11 червня 52-річний громадянин Російської Федерації звільнився з Хролівського виправного центру, де відбував покарання за наркозлочин. Підстав для перебування на території нашої держави він не мав.

Відносно громадянина співробітники ГУДМС України в Харківській області склали протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення, після чого було прийнято рішення про примусове повернення чоловіка до Росії.

Громадянин був доставлений до пункту пропуску «Гоптівка», де під супроводом співробітників УМП ГУНП обласного главку поліції він покинув територію України.

Чоловіку заборонений в’їзд на територію нашої держави терміном на 3 роки.

Відділ комунікації поліції Харківської області