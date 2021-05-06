Поліцейські Харкова оперативно затримали чоловіка за умисне вбивство своєї співмешканки

Аби уникнути покарання, зловмисник втік до сусідньої області у місто Славяногорськ на Донеччині. За кілька годин оперативники встановили його особу та розшукали. Зараз його везуть до Харкова для проведення слідчих дій.

4 травня о 12:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що у Київському районі в буднику за місцем мешкання виявлено тіло 42-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

За адресою виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група Харківського районнного управління №1.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 57-річний співмешканець загиблої. Під час вживання спиртних напоїв між чоловіком та жінкою виник конфлікт, в ході якого зловмисник схопив ніж та вдарив постраждалу в область грудної клітини. Від отриманої травми жінка померла, а правопорушник втік.

Як з’ясувалось, чоловік вже має судимості за нанесення тілесних ушкоджень, крадіжку, грабіж.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області