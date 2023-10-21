Поліцейські Харкова встановили особу чоловіка, який в соцмережі виклав відео з висловлюваннями про підтримку російської агресії

16 жовтня в мережі Інтернет ширилося відео, на якому чоловік негативно висловлюється проти основ національної безпеки України і відкрито підтримує злочинні дії країни-агресора. Під час обшуків у нього вдома слідчі вилучили атрибутику любителя «руского міра».

Відомості за даним фактом поліцейські Харківського РУП № 3 внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Харків.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника, який зняв та виклав відео в соціальну мережу. Ним виявився 37-річний безробітній харківʼянин.

В рамках досудового розслідування поліцейські разом з прокурорами провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника. Під час обшуку виявлено та вилучено комуністичну символіку, георгіївську стрічку та інші предмети.

Наразі досудове розслідування триває, перевіряється причетність чоловіка до інших кримінальних правопорушень проти безпеки держави. Вирішується питання про повідомлення про підозру за вчинення кримінального правопорушення.

Відділ комунікації поліції Харківської області