Поліцейські Харкова затримали підлітка за скоєння розбійного нападу у гуртожитку
16-річний хлопець під погрозою застосування ножа заволодів мобільним телефоном студента.
Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції №1 1 січня близько 10:00.
Поліцейські з’ясували, що 16-річний юнак шукав дівчину у гуртожитку та попрохав хлопця з сусідної кімнати зателефонувати їй. Після цього зловмисник почав бити 18-річного студента, схопив кухонний ніж зі столу та наказав віддати мобільник. Заволодівши телефоном, підліток залишив місце злочину.
Вжитими заходами поліцейські того ж дня затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчими Харківського РУП №1 за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Підлітку вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet