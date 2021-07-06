Поліцейські Харкова затримали жінку, яка хотіла «зробити», інсценувавши своє викрадення

Злочин правопорушниця спланувала разом з мешканцем Києва.

27 червня до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 із заявою про зникнення 22-річної жінки звернулася її подруга. Вона зазначила, що приятелька перестала відповідати на телефонні дзвінки та відсутня за місцем свого мешкання.

28 червня за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «зникнення особи безвісти».

1 липня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Під час проведення слідчих дій правоохоронцями перевірялися всі можливі версії вказаного злочину. Одна з них — інсценування викрадення з метою отримання грошової винагороди, яка в подальшому стала основною, оскільки хлопцю викраденої дівчини почали надходити повідомлення з вимогою переказати грошові кошти. У якості викупу правопорушники вимагали криптовалюту.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження «розшукуваної» та її 29-річного подільника. Вони переховувалися у Львівській області.

2 липня поліцейські затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

3 липня підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 3 мільйони гривень.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Харківської області