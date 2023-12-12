Поліцейські Херсонщини повідомили російському окупанту та його пособнику про підозру у викраденні й катуванні людей

У результаті проведення низки слідчих дій правоохоронці встановили, що під час окупації обласного центру військові рф організували у захопленому приміщенні Головного управління Національної поліції в Херсонській області катівню. Сюди окупанти привозили незаконно затриманих місцевих жителів і піддавали їх тортурам. Правоохоронцям вдалося встановити особи двох катів. Військовослужбовцю рф та громадянину України наразі повідомили про підозру у вчинені воєнних злочинів, а саме – порушенні законів та звичаїв війни.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, слідчі з’ясували, що у червні 2022 року 33-річний військовослужбовець рф у змові з 33-річним жителем Олешок, який раніше прийняв пропозицію співпраці з силовими структурами окупантів, у обласному центрі незаконно затримали 40-річного місцевого жителя. Чоловіку одягли на голову мішок та привезли до приміщення ГУНП в Херсонській області, де утримували в нефункціонуючому ізоляторі тимчасового тримання.

Там затриманого ув’язнили в непристосованій до тривалого перебування осіб камері в антисанітарних умовах. Чоловіку не давали їжі та води, били, погрожували вбивством та схиляли до співпраці з окупаційною владою.

Нині поліцейські встановили, що в підвальних приміщеннях ГУНП під час окупації міста російські військові утримували та катували близько 90 громадян України. Доля деяких потерпілих досі невідома.

Наразі слідчі поліції Херсонщини ідентифікували та заочно повідомили про підозру військовослужбовцю рф та його пособнику, який працював на російських силовиків, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється обласною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Херсонської області