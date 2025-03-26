Поліцейські Херсонщини встановили покидька, причетного до подвійного вбивства та зґвалтування малолітньої дівчинки

Жахлива подія сталася в окупованому Херсоні в липні 2022 року. Тоді зі слідами насильницької смерті були знайдені жінка та її донька. Після деокупації міста поліцейські за процесуального керівництва обласної прокуратури провели комплекс слідчо-розшукових заходів. Наразі особа зловмисника встановлена та йому заочно повідомлено про підозру.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, після деокупації Херсона поліцейським стало відомо, що в липні 2022 року в одному з приватних будинків були знайдені мертвими 40-річна жінка та її 7-річна донька. Судово-медична експертиза встановила, що смерть потерпілих пов’язана із насильницькими діями. Обидві жертви були задушені. Дівчинка при цьому також була зґвалтована.

Під час проведення досудового розслідування слідчі та працівники управління карного розшуку обласного главку поліції встановили обставини злочину та причетного до цього зловмисника. Ним виявився 40-річний колишній чоловік загиблої жінки.

За процесуального керівництва обласної прокуратури наразі фігуранту заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб та умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане із зґвалтуванням) та ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюється місцеперебування підозрюваного. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області