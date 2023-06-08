Поліцейські Херсонщини встановили російського окупанта, причетного до вбивства семи цивільних громадян

Злочин стався в квітні минулого року на території тимчасово окупованого с. Правдине Білозерської територіальної громади. Вночі військові армії рф стратили 6 чоловіків та неповнолітню дівчину.

Працівники поліції Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили особу одного з військових, причетних до вчинення злочину. Ним виявився житель тимчасово окупованої АР Крим, який перейшов на бік ворога та вступив на службу до армії рф. Нині йому повідомлено про підозру в державній зраді та порушенні правил і звичаїв війни. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Під час документування воєнних злочинів армії рф поліцейські від жителів деокупованого с. Правдине дізналися, що вночі з 11 на 12 квітня 2022 року військові рф в одному з будинків населеного пункту скоїли вбивство 7 цивільних громадян – 6 чоловіків та неповнолітньої дівчини. Проведеними після ексгумації тіл загиблих експертизами було встановлено, що двох потерпілих окупанти розстріляли, інші п’ятеро загинули внаслідок підриву боєприпасу.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, проведення досудового розслідування злочину було доручене працівникам відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини. Оперативне супроводження здійснювали співробітники управління карного розшуку, управління оперативно-технічних заходів та кіберполіції. Під час слідчо-розшукових заходів поліцейські, в тому числі з використанням можливостей аналітиків обласного главку, встановили особу одного з причетних до злочину окупантів.

Ним виявився командир підрозділу морської піхоти чорноморського флоту російської армії. Зловмисник народився в 1991 році, проживав на території АР Крим. Під час проведення анексії півострова фігурант зрадив інтересам України, перейшов на бік окупантів та вступив до збройних сил рф. Після повномасштабного нападу росії на Україну військовий підрозділ під командуванням зловмисника контролював ситуацію на тимчасово окупованих територіях населених пунктів Правдине та Миролюбівка Білозерської територіальної громади. Тут фігурант організовував заходи зі придушення проукраїнських настроїв у місцевого населення, становлення роботи незаконних органів окупаційної влади.

Нині зловмиснику слідчі оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 111 «Державна зрада» та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством і вчинені за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваному загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області