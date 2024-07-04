Поліцейські Херсонщини викрили торговців зброєю з місць, де проходили бойові дії

В рамках проведення заходів щодо запобігання незаконному обігу зброї оперативники управління карного розшуку поліції Херсонщини та слідчі обласного главку задокументували незаконну діяльність групи мешканців Апостолового.

Як з’ясувалося, п’ятеро жителів Дніпропетровської області відшукували на деокупованій Херсонщині території, де відбувалися бойові дії. На цих позиціях фігуранти проводили роботи з пошуку зброї та боєприпасів, які згодом збували.

Наразі організатор групи та найактивніший її учасник затримані та перебувають в умовах СІЗО.

Як розповів заступник начальника поліції Херсонщини Олександр Лиманець, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники управління карного розшуку встановили групу осіб, причетну до збуту зброї та боєприпасів. Як встановили оперативники, групу організував 34-річний житель Апостолового Дніпропетровської області. Він вирішив відшукувати на деокупованій території Херсонської області місця, де перебували військові рф та знаходити там армійську зброю й боєприпаси, реставрувати їх у разі необхідності, після чого продавати. До «справи» він залучив ще чотирьох одномістян віком від 28 до 37 років.

Оперативники разом зі слідчими провели низку заходів та задокументували причетність групи до протиправної і незаконної діяльності. Наразі поліцейським відомо про чотири факти збуту зброї, які відбулися з початку 2024 року.

Перший продаж відбувся в січні. Тоді організатор за 63 тисячі гривень збув «покупцю» ручний кулемет Калашникова, магазин до нього та набої в кількості 1090 шт. Через місяць керівник групи разом із 28-річним її учасником за 75 тисяч гривень продали кулемет Калашникова танковий та станину до нього. Протягом березня ці ж двоє фігурантів здійснили збут реактивної протитанкової гранати РПГ-30, малогабаритного реактивного вогнемета МРО-А, ще трьох гранатометів, трьох пострілів до РПГ-7 та двох стартових порохових зарядів до РПГ-7. Усе це було оцінено «продавцями» у суму 75 тисяч гривень.

В рамках провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України, в учасників групи були проведені санкціоновані обшуки. Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили гранату РГН, автомат Калашникова з магазином, майже тисячу набоїв різного калібру до стрілецької зброї, три снаряди калібру 30 мм, чотири підривачі, два балістичні ковпаки з півдривачами від снаряду до РСЗВ “Ураган”, сім сигнальних патронів, дві димові шашки та транспортувальний контейнер із ракетою всередині. Також в учасників групи були вилучені два автомобілі, мобільні пристрої та інші гаджети з інформацією, що підтверджує їх протиправну діяльність.

Організатор та його 28-річний підлеглий були затримані. Наразі їм повідомлено про підозру. За клопотанням слідчих та представників обласної прокуратури суд помістив підозрюваних на час досудового розслідування під варту. Тривають необхідні слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліція Херсонської області