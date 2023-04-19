Поліцейські Хорошева розшукали водія, який вчинив смертельну ДТП та втік

Дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 54-річний житель місцевої громади, сталася вночі 16 квітня. Очевидці розповіли поліцейським, що водій легковика, вчинивши наїзд на людину, спочатку зупинився, а потім поїхав з місця події.

Події відбувалися на автодорозі Хорошів – Яблунівка, неподалік с. Дашинки. Поліцейські одразу ж розпочали розшук транспортного засобу. Через деякий час вони виявили покинутий автомобіль ВАЗ-2106 на одній з вулиць смт Хорошева. Певні сліди на авто та місці ДТП вказували, що цей транспортний засіб може бути причетним до смертельного травмування людини. Подальше дослідження підтвердило підозри правоохоронців.

Уже за кілька годин поліцейські встановили водія й пасажирів вказаного авто.

Попередньо, за кермом легковика знаходився 24-річний житель Хорошівської громади. Чоловіка розшукали в одного з його знайомих. Водія затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Нині триває з’ясування всіх обставин. Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) КК України.

Чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Поліцейські нагадують водіям: якщо ви стали учасником події, унаслідок якої постраждала людина, у жодному разі не залишайте місце її вчинення. Адже дуже часто життя постраждалому можна врятувати найменшим – хоча б своєчасним повідомленням до медичного закладу. А от залишення травмованих у безпорадному стані є кримінально караним діянням. Тож будьте відповідальними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області