Поліцейські Хустщини затримали зловмисника, який викрав гроші та документи з автомобіля потерпілого

До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що його обікрали під час візиту до матері в Хусті.

Заявник розповів, що ненадовго залишив свій автомобіль «ВАЗ-2101» припаркованим у дворі, а коли повернувся помітив, що з салону автівки зник його гаманець. В середині знаходились гроші та посвідчення водія.

Працівники поліції опрацювали записи з найближчих камер відеоспостереження та помітили у тому районі підозрілого чоловіка. Його швидко розшукали та під час перевірки з’ясувалося, що саме він причетний до крадіжки. У 24-річного сусіда матері заявника правоохоронці вилучили частину викрадених грошей.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка вчинена в умовах воєнного. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Наразі вирішується питання, щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області