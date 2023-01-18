Поліцейські Хустщини «на гарячому» затримали збувача метамфетаміну

Вчора, 17 січня, у ході здійснення контролю за вчиненням злочину, працівники поліції Хуста задокументували факт продажу наркотичної речовини 44-річним місцевим мешканцем.

Чоловік уже є фігурантом кримінального провадження у справі щодо збуту наркотичних речовин. Цього разу він домовився зі своїм клієнтом про продаж йому метамфетаміну. Гроші зловмисник отримав під час зустрічі з покупцем за місцем свого ж проживання.

За силової підтримки бійців КОРДу, оперативні працівники, разом зі слідчими поліції Хуста, затримали збувача саме під час здійснення ним злочину. Заборонений «товар», а також виручені за нього кошти вилучили.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Хустського районного суду у будинку фігуранта співробітники поліції провели обшук та вилучили речові докази, які підтверджують причетність чоловіка до злочинної діяльності. Йдеться про грошові кошти в сумі понад 17 тисяч гривень, 100 доларів США, електронні ваги, мобільні телефони та 13 фасувальних пакетів.

Наразі 44-річний хустянин поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі, розпочатій за ч.2 ст.307 ККУ (Незаконний збут наркотичних засобів або їх аналогів) триває.

Поліція Закарпатської області