Поліцейські Іршави затримали неповнолітнього, причетного до пограбування харків’янина

Слідчі поліції Іршави відкрили кримінальне провадження за фактом грабежу, що трапився в селі Осій. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний неповнолітній хлопець. Його вже розшукали та затримали, слідство у справі триває

Днями до поліції Іршави звернувся 37-річний харків’янин, який постраждав від дій невідомого грабіжника. Подія сталася неподалік церкви у селі Осій.

Співробітники поліції опитали потерпілого та очевидців. З’ясувалося, що зловмисник підбіг до потерпілого, вдарив його по голові та силою відібрав у нього з рук мобільний телефон. Після цього зловмисник втік у невідомому напрямку.

Працівники поліції провели ряд заходів та вже менше ніж за годину встановили, що до злочину причетний неповнолітній місцевий житель. Відомо, що хлопець вже має судимість за скоєння майнового злочину і зараз перебуває на іспитовому терміні.

Наразі підозрюваного затримано до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вилучили у нього викрадений мобільний телефон та повернуть власникові.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, скоєний в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області