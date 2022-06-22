Поліцейські Іршави затримали зловмисника, який не витримав іспитового терміну і обікрав літню жінку

Співробітники поліції Іршави розкрили крадіжку з приватного домогосподарства 85-річної пенсіонерки у одному із сіл району. Поліцейські затримали фігуранта та відкрили за даним фактом кримінальне провадження.

Вчора, 21 червня, на лінію «102» звернулася 85-річна жителька села Білки, яка повідомила про зникнення грошей зі свого будинку. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці встановили, що напередодні до потерпілої приходив односельчанин.

Поліцейські з’ясували, що жінка лишала гостя без нагляду на деякий час. В цей час зловмисник проник у одну з кімнат будинку потерпілої та виніс гроші.

Поліцейські швидко розшукали 21-річного фігуранта злочину. З’ясувалося, що чоловік у 2021-му році був засуджений Іршавським районним судом за аналогічний злочин і на момент вчинення крадіжки у пенсіонерки перебував на іспитовому терміні.

Працівники поліції затримали крадія у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили частину викрадених коштів, які буде повернуто потерпілій.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області