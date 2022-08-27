Поліцейські Іршави затримали жінку, причетну до вбивства рідного брата

У селі Крайня Мартинка, що неподалік Іршави, під час сімейної сварки сестра нанесла ножове поранення своєму братові. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Поліцейські затримали жінку та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом відкрито кримінальне провадження

25 серпня, близько 22:00, поліцейські Іршави отримали повідомлення від медиків про констатацію смерті 37-річного мешканця села Крайня Мартинка: на тілі чоловіка було ножове поранення.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, працівники сектору кримінальної поліції та групи реагування патрульної поліції. На місці події поліцейські встановили, що того вечора між потерпілим та його рідною сестрою виникла сварка. Під час суперечки 40-річна жінка нанесла йому смертельне ножове поранення.

Жінку затримали в порядку статті 208 КПК України. За фактом слідчі поліції Іршави відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ (Умисне вбивство).

Фігурантці уже повідомили про підозру в скоєнні злочину та обрали їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області