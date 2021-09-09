Поліцейські Кам’янського затримали чоловіка за пограбування станції техобслуговування

Підозрюваний погрожував охоронцю станції, потім штовхнув 66-річного чоловіка та забрав електричне обладнання.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції 7 вересня близько 16:35. В ході слідчих дій поліцейські встановили, що грабіжник проник на СТО через вікно, розбивши скло. Там він забрав з приміщення електричне обладнання та виліз на вулицю, де побачив охоронця. Коли працівник намагався його зупинити, злодій став погрожувати йому застосуванням сили, далі відштовхнув та втік з награбованим.

В ході розшукових заходів поліцейські відділення поліції № 1 Кам’янського РУП затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 31-річний житель Кам’янського району.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського відділу поліції