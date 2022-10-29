Поліцейські Кам’янського затримали 14-річного підлітка за підозрою у вбивстві чоловіка

На вулиці в одному із селищ Кам’янського району неповнолітній забив 42-річного місцевого жителя до смерті та втік з місця злочину.

27 жовтня близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла невідомого чоловіка зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили особу загиблого та почали пошукові заходи.

Цього ж дня оперативники відділення поліції № 6 Кам’янського РУП затримали підозрюваного – ним виявився 14-річний місцевий підліток. Як було встановлено, між хлопцем та чоловіком виникла сварка, під час якої неповнолітній забив потерпілого до смерті.

Хлопця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського районного управління поліції