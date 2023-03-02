Поліцейські карного розшуку Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві дворічної давнини

Після скоєння злочину фігурант втік з міста Кам’янське та переховувався під підробленими документами.

29 березня 2021 року у м. Кам’янське між двома чоловіками виникла сварка, під час якої нападник завдав 34-річному потерпілому смертельне поранення кухонним ножем. Після скоєння вбивства чоловік втік з місця злочину. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). В ході розслідування, правоохоронці встановили особу 28-річного нападника. Йому повідомили про підозру та оголосили у розшук. Було встановлено, що фігурант може переховуватися у Запоріжжі.

В результаті слідчих та розшукових заходів поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області та відділу кримінальної поліції Кам’янського РУП встановили місце мешкання підозрюваного. Вчора, 1 березня, спільно із запорізькими колегами, чоловіка затримали. Під час затримання зловмисник надав паспорт громадянина України, який має ознаки підробки. Документ направлений на експертизу. За фактом підроблення документів відкрито кримінальне провадження.

Фігуранта доставили до Кам’янського районного управління поліції. Зараз тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області