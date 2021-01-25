Поліцейські Кіровоградщини встановили особу громадянина, причетного до вибуху, внаслідок якого загинув керівник підприємства

21 січня до чергової частини відділення поліції №1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що близько 17-ї години в одному з населених пунктів вказаного району, біля воріт приватного домоволодіння пролунав вибух, внаслідок якого отримав тілесні ушкодження та помер 64-річний чоловік.

Із метою встановлення обставин вчиненого злочину створено слідчо-оперативну групу за участю представників апарату Головного управління поліції області.

Під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено фрагменти вибухового пристрою, а саме – гранати Ф-1.

Для розкриття злочину поліцейські відпрацювали робочі і близькі зв’язки потерпілого. Встановили коло осіб, із якими чоловік мав конфлікти.

Підозрюваним виявився 34-річний місцевий житель, робітник установи, де працював потерпілий.

Слідством встановлено, що громадянин, перебуваючи у нетверезому стані, на ґрунті неприязних відносин із керівником підприємства, вирішив підірвати його автомобіль і заклав вибуховий пристрій.

Після пригоди, щоб відвести від себе підозру, чоловік звернувся з повідомленням до поліції про закладену вибухівку під своїм транспортним засобом.

У результаті проведених слідчих дій та експертиз, поліцейськими отримано достатньо фактичних даних причетності 34-річного чоловіка до обох фактів вчинення кримінальних правопорушень.

Правоохоронці повідомили особі про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення. Стосовно особи судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

У кримінальному провадженні триває досудове слідство.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області