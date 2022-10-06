поліцейські кіровоградщини повідомили жителю столиці про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах

Встановлено, що громадянин, вдаючи з себе вантажеперевізника, заволодів продукцією місцевого підприємства – соняшниковою олією на суму у понад 1,2 мільйона гривень.

Протиправні дії особи викрили працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У результаті вжиття комплексу заходів правоохоронці виявили та вилучили продукцію в одному з гаражних кооперативів на території Київської області.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області