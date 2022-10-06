Поліцейські Кіровоградщини повідомили жителю столиці про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах
Встановлено, що громадянин, вдаючи з себе вантажеперевізника, заволодів продукцією місцевого підприємства – соняшниковою олією на суму у понад 1,2 мільйона гривень.
Протиправні дії особи викрили працівники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури.
У результаті вжиття комплексу заходів правоохоронці виявили та вилучили продукцію в одному з гаражних кооперативів на території Київської області.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Розслідування у кримінальному провадженні триває.
За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської областіTweet