Поліцейські Києва протягом доби затримали двох чоловіків за розбійний напад на перехожого

Зловмисники застосували балончик зі сльозогінним газом та відібрали у чоловіка мобільний телефон. Слідчі повідомили фігурантам про підозри та за скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Деснянського управління поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що біля будинку на проспекті Маяковського двоє невідомих застосували до нього газовий балончик та забрали мобільний телефон. На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як повідомив виконувач обов’язків начальника Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, працівники карного розшуку районного та столичного главку поліції протягом доби встановили особи нападників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Це – 36-річний киянин та раніше неодноразово судимий за майнові злочини 35-річний уродженець Закарпатської області. Під час першочергових слідчих дій у помешканні одного з фігурантів ми виявили газовий балончик, який вилучили для проведення експертного дослідження. Також ми направили запити до ломбардів для виявлення мобільного телефона потерпілого».

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці встановлюють причетність підозрюваних до інших правопорушень.

Відділ комунікації поліції Києва