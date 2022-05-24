Поліцейські Києва розшукали автокрадія, який переховувався на Житомирщині

У Солом’янському районі столиці зловмисник викрав транспортний засіб та встиг втекти за межі області. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Взимку 2020 року на спецлінію 102 від киянина надійшло повідомлення про те, що з паркувального майданчика у Солом’янському районі Києва зник його автомобіль марки «Фольцваген». На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, яка оглянула місце події та опитала потерпілого.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у місті Києві відстежили маршрут руху викраденого автомобіля за допомогою вуличних камер спостереження системи «Безпечне місто». Протягом кількох годин поліцейські розшукали автівку у Житомирській області та встановили особу крадія.

Зловмисник переховувався від органів досудового розслідування, однак сьогодні, 24 травня, поліцейські виявили порушника у Житомирській області. Ним виявився 28-річний киянин, неодноразово судимий за авто- та мото крадіжки.

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєні злочину за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Районний суд столиці обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва