Поліцейські Києва викрили наркоділка у збуті амфетаміну, екстазі та канабісу

28-річний чоловік розповсюджував серед місцевих мешканців наркотичні та психотропні речовини шляхом закладок. Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього наркотичні засоби на загальну суму близько 200 000 гривень. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Дарницького управління поліції спільно із працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1, викрили 28-річного мешканця Краматорська, який робив на території Києва схованки із наркотичними та психотропними речовинами. Вчора, 21 червня, правоохоронцями затримали його на вулиці Вишняківській зі згортками наркотовару.

«У ході обшуку за місцем мешкання фігуранта ми виявили та вилучили майже півкілограма розфасованої у зіп-пакетах речовини, схожої на амфетамін, канабіс та пігулки екстазі. Наразі всі вилучені речовини направлені на проведення експертизи. Загальна вартість вилучених речовин за цінами «чорного ринку» може становити близько 200 тисяч гривень» — повідомив заступник начальника управління поліції–начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев.

Встановлено, що чоловік займався збутом наркотичних речовин протягом двох місяців. Він працював кур’єром у телеграм-каналі з продажу заборонених речовин та робив «схованки» по всьому місту. За кожну так звану «закладку» отримував від «куратора» сто гривень.

«Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі ми проводимо оперативні заходи із встановлення каналу надходження наркотику до столиці та інших учасників наркозлочину», — додав правоохоронець.

Слідчі Дарницького управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. За погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Києва