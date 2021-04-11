Поліцейські Києва затримали чоловіка, який скоїв хуліганські дії щодо будівлі Департаменту міського благоустрою

Зловмисник пошкодив фасад приміщення, паркан та втік на авто. Слідчі розпочали кримінальне провадження. За скоєне чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.

До Шевченківського управління поліції надійшла інформація про те, що невідомі облили фарбою та зеленкою будівлю Департаменту міського благоустрою та розмалювали паркан. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські опитали заявника, оглянули місце події, де виявили використані банки з фарбою, балончик для розпилювання фарби та розбиті пляшки від речовини, схожої на зеленку. Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», співробітники поліції встановили маршрут руху авто, на якому пересувався зловмисник.

У ході оперативно-пошукових заходів за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, оперативники затримали правопорушника на вулиці Очаковській у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці провели невідкладний обшук на місцем проживання фігуранта, де виявили та вилучили гроші, мобільні телефони, номерні знаки до автомобілів, зброю та набої. Речові докази відправили на відповідні експертизи.

За даним фактом слідчими Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні даних злочинів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва