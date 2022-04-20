Поліцейські Києва затримали пасажира потягу зі 176 пакетами з психотропами

Пакунки з порошкоподібною речовиною «PVP» правоохоронці виявили у 18-річного пасажира Центрального залізничного вокзалу під час поверхневої перевірки. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

У ході перевірки документів у пасажирів Центрального залізничного вокзалу інспектори сектору превенції відділу поліції на станціях залізничного транспорту зупинили хлопця, який почав помітно нервувати. Тож правоохоронці провели поверхневу перевірку його речей.

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Андрій Медведєв повідомив, що у ході перевірки дорожньої сумки пасажира поліцейські виявили 176 фасованих пакетиків з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, ймовірно, психотропом «PVP»:

«Правопорушник пояснив, що нібито приїхав до мами. Однак згодом ми з’ясували, що мета його приїзду – збут психотропних речовин. Хлопця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Заборонені речовини вилучили та направили на експертне дослідження. Зараз з хлопцем спілкуються слідчі та проводять усі необхідні процесуальні дії. Окрім того, ми встановлюємо канал постачання психотропів та інших осіб, причетних до кримінального правопорушення».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин з метою збуту. Також слідчі за погодженням з Солом’янською окружною прокуратурою готують фігуранту повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Затриманому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва