Поліцейські Київщини оперативно затримали серійного крадія, який перебував у розшуку

До поліції звернувся житель села Гоголів та повідомив, що нещодавно найняв на роботу чоловіка. Однак, замість виконання ремонтних робіт цей працівник викрав електроінструменти та побутову техніку з квартири.

Поліцейські Броварського відділу поліції оперативно встановили місце перебування крадія, ним виявився 35-річний житель Запорізької області, який тимчасово мешкає на Київщині.

Як виявилось, саме цей чоловік вчинив крадіжку у Запорізькій області та ухилявся від відбування покарання, за що його було оголошено у розшук. Крадія затримали група реагування патрульної поліції у Броварському районі.

Зловмиснику оголошено про підрозру за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Йому загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Суд обере для нього запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Київської області