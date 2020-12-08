Поліцейські Київщини викрили шахраїв, які здійснювали махінації з поштовими відправленнями

Своїми діями зловмисники завдали збитків на суму понад 450 тисяч гривень. В інтернет-магазинах шахраї замовляли мобільні телефони з доставкою у відділення пошти, а при отриманні замінювали їх на макети. Таким чином фігуранти здійснювали оборудки як у Київській області, так і у інших регіонах України.

Злочинну діяльність шахраїв викрили та задокументували оперативники Васильківського відділу поліції. Під час чергової афери правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що 34-річна жінка замовила у мережі Інтернет мобільний телефон, а коли його доставили до відділення пошти у місті Васильків – за підробленими документами отримала замовлення та скористалась послугою огляду товару. Допоки її 26-річний подільник відволікав працівників відділення, жінка підмінила коробку з дороговартісним телефоном на макет. Після цього зловмисниця повідомила, що на її платіжній картці відсутні кошти, а тому товар вона змушена повернути.

Під час невідкладних слідчих дій поліцейські вилучили низку речових доказів, їх направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів), та ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також повідомлено про підозру і її напарнику за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує ув’язнення на строк від трьох до восьми років.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області