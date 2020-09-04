Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який ґрунтовно підозрюється у скоєнні вбивства та зґвалтуванні жінок

Про це йшлося сьогодні, 4 вересня, під час брифінгу керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова щодо затримання серійного зловмисника.

Напочатку полковник поліції наголосив, що надважлива частка профілактичної функції правоохоронців та суспільства – це висвітлення інформації про злочин та невідворотність покарання для зловмисників.

Так, в літку 2019 року на полі у Макарівському районі виявлено тіло 62-річної жінки з ознаками насильницької смерті. З того часу жодного дня правоохоронці не зупинялись для розкриття цього тяжкого злочину.

Розпочинаючи з ретельного відпрацювання місця скоєння злочину, поліцейські крок за кроком встановлювали перебіг обставин. Саме сліди і речі вилучені під час огляду місця події і стали ключовими у розкритті цього зухвалого злочину.

Надалі правоохоронці розпочали аналітичну роботу, у результаті якої поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваного і затримати його.

Ним виявився 53-річний уродженець Житомирської області, який у свій час відбував покарання за скоєні злочини. Останній вирок суду – 5 років позбавлення волі за грабіж.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у скоєння злочину, передбаченого п. 6 ч. 2. ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також працівники поліції довели його причетність до скоєння ще 4 злочинів – пограбування, зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом.

Андрій Нєбитов звернувся до жінок, які стали жертвою зловмисника і з певних етичних міркувань не звернулись одразу до правоохоронців, з проханням повідомити про це до поліції та надати свідчення. Оскільки зловмисник повинен понести відповідальність за усі вчинені ним злочини.

Відділ комунікації поліції Київської області