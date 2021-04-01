Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який напав на дівчинку

До поліції надійшло повідомлення від 35-річного поліцейського Державної служби охорони, про те, що на одній із вулиць міста Біла Церква він спільно з іншим перехожим допомогли затримати чоловіка, який повалив дівчину посеред вулиці та зненацька почав її душити.

Поліцейські, які прибули на місце, встановили особу нападника, ним виявився 58-річний чоловік. Під час медичного освідування вміст алкоголю в крові зловмисника становив- 1,37 проміле. Лиходій не зміг пояснити поліцейським свою спонтанну агресію на випадкову перехожу. Потерпілою виявилась 14-річна дівчинка. Вона стверджувала, що чула як чоловік сварився зі своєю супутницею коли проходила повз них.

Під час досудового розслідування психіатрична експертиза визнала чоловіка осудним та психічно здоровим. З дівчинкою все гаразд, медики її оглянули та відпустили додому.

Зловмисника затримали згідно ст.298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

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