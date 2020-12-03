Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який організував міжнародний канал торгівлі людьми

Зловмисник вербував жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі, та переправляв їх через державний кордон для подальшої сексуальної експлуатації у порноіндустрії. Викрили його злочинну діяльність оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції столичної області спільно зі слідчим відділом Києво-Святошинського відділу поліції та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Встановлено, що організував канал постачання жінок 26-річний мешканець Луганщини. У мережі інтернет він розміщував оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок. Проте після перетину державного кордону жінки за замовленням одного з відомих європейських режисерів потрапляли до порнобізнесу, а повернення на батьківщину ставало неможливим через боргову кабалу, у яку потрапляли дівчата.

Працівники поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання працівники поліції виявили речові докази, а саме ноутбук та мобільний телефон, які підтверджують його протиправну діяльність .

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні злочину, суд обере для нього запобіжний захід.

За скоєне йому загрожує ув’язнення на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Київської області