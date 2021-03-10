Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який поранив ножем брата

До поліції про подію повідомили медики. Поранений 39-річний мешканець села Зурівка Макарівської територіальної громади викликав швидку та розповів, що його поранив незнайомець. Лікарі діагностували колото-різаної рани бокової стінки живота.

Поліцейські Бучанського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний брат потерпілого.

Як з’ясувалось двома братами відбулася сварка, в результаті якої один із чоловіків поранив іншого.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Київської області