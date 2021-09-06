Поліцейські Костянтинівки встановлюють обставини загибелі двох людей та завдання ножових поранень ще двом

За попередньою інформацією, під час вживання алкогольних напоїв 34-річний чоловік вбив свою знайому та поранив двох чоловіків, після чого скоїв самогубство.

Повідомлення про подію надійшло до поліції від жителя Костянтинівки, брата загиблого. На виклик прибули слідчо-оперативна група, експерти та керівництво поліції.

На місці події поліцейські виявили померлими 34-річного чоловіка, який тимчасово мешкав в цій квартирі, та 44-річну жінку. Також у приміщенні знаходилися двоє чоловіків 1993 та 1958 років народження з численними ножовими пораненнями. Потерпілих було госпіталізовано.

Зі слів постраждалих, вони прийшли в гості до свого знайомого, де під час застілля сталася поножовщина. Зловмисник вбив жінку, поранив чоловіків, а потім наклав на себе руки.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Триває досудове розслідування.

Краматорське районне управління поліції Донецької області