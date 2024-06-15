Поліцейські Краматорська викрили банківського шахрая, який ошукував людей по всій Україні

Зловмисник під виглядом працівника банку переконував громадян, що їхні рахунки намагаються зламати та пропонував «захисний» алгоритм. У результаті зловмисник збагатився на понад 146 тисяч гривень.

Оперативники та слідчі встановили, що 25-річний житель одного з селищ Краматорського району причетний до шахрайської діяльності.

«Ваш рахунок в небезпеці» – з таким повідомленням чоловік звертався до клієнтів банку. Для захисту коштів радив перевести їх на «резервний» рахунок. При цьому гроші надходили на банківські картки, до яких був доступ лише у нього.

У такий спосіб шахрай за декілька місяців ошукав щонайменше п’ятьох мешканців різних регіонів України, всі – жінки. Загальна сума збитків потерпілих склала 146,5 тисяч гривень.

Під час слідчих дій у правопорушника були вилучені речові докази злочинної діяльності: банківські картки та мобільні пристрої.

Фігуранту оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Краматорська окружна прокуратура.

Аферисту загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Краматорське районне управління

поліції Донецької області