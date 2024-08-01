Поліцейські Києва оголосили про підозру чоловікові та жінці, які за $6500 переправляли «ухилянтів» через кордон

Організував незаконне переправлення призовників за межі України 24-річний мешканець Львова, а допомагала йому 34-річна знайома з Київщини. За організацію та участь у незаконній схемі фігурантам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Припинили схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками СБУ та офісом Генерального прокурора України. Організатором незаконної схеми виявився 24-річний мешканець Львова, а його спільницею – 34-річна жителька Київської області.

Як встановили поліцейські, 24-річний чоловік організовував для чоловіків, які мали намір ухилитися від мобілізації так званий трансфер через кордон в обхід пунктів пропуску. За таку «послугу» він просив за 6 500 доларів. У пошуку «клієнтів» йому допомагала 34-річна спільниця з Київської області.

Відтак, правоохоронці затримали організатора незаконного трансферу у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та задокументували отримання ним 6 500 доларів США.

Наразі, чоловіку та жінці слідчі оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва