Поліцейські Києва повідомили про підозру підприємиці, яка привласнила гроші коледжу

Зловживаючи службовим становищем, жінка уклала договір на поставку текстильних виробів для одного зі столичних навчальних закладів, але не виконала його та заволоділа 142 тисячами гривень. За такі дії фігурантці загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі спільно з дільничними офіцерами поліції Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрили 47-річну киянку, яка не виконавши умови договору, привласнила гроші одного з київських коледжів.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підприємиця виграла тендер на поставку 100 одиниць готових текстильних виробів, а саме матраців для навчального закладу з підготовки атлетів збірних команд України. Втім, насправді у підприємства не було достатньо матеріалів для виконання замовлення. Таким чином, зловмисниця завідомо знаючи, що не поставить товар, отримала 142 000 тисячі гривень на рахунок свого підприємства, а далі перераховала ці кошти на особистий рахунок.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального Кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою фігурантці повідомлено про підозру. За скоєний злочин санкція статті передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва