Поліцейські Києва за допомоги перехожих затримали зловмисника, який вдарив ножем чоловіка на зупинці транспорту

Перебуваючи напідпитку, 27-річний фігурант накинувся із ножем на 35-річного перехожого та завдав йому поранення. Кияни, які стали свідками злочину, не дали зловмиснику втекти з місця події та зателефонували до поліції.

Подія сталася на зупинці громадського транспорту по вулиці Кирилівській в Оболонському районі столиці. До громадян на зупинці підійшов невідомий та почав чіплятися, нецензурно висловлюватися та погрожувати. Згодом він дістав з кишені ніж та вдарив ним 35-річного чоловіка. Із травмою потерпілого доставили до лікарні.

Місцеві мешканці, які стали свідками злочину, не дали зловмиснику втекти з місця події та зателефонували на спецлінію 102. За лічені хвилини на місце прибули поліцейські полку особливого призначення № 1 та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Встановлено, що нападник – місцевий мешканець, 1995 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння наркозлочинів та злочинів проти життя. Свій вчинок пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі фігурант затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. За процесуального погодження Оболонської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва