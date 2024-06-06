Поліцейські Києва затримали двох чоловіків за крадіжку кабелю зв’язку

Спільники проникли до телекомунікаційного люка та за допомогою підручних засобів відрізали дроти, які мали намір здати до пункту прийому металобрухту. Правоохоронці вилучили речові докази та повідомили фігурантам про підозру.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від столичної телекомунікаційної компанії, про те, що в них викрали кабель зв’язку. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин, а працівники кримінальної поліції розпочали пошук зловмисників.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетні двоє чоловіків – 48-річний киянин та 37-річний уродженець Київщини, який наразі мешкає у столиці. Ділки проникли до комунікаційного колодязя та за допомогою підручних засобів відрізали кабелі зв’язку, які мали намір здати до пункту прийому металобрухту. Своїми діями фігуранти нанесли компанії збитків на понад 80 тисяч гривень.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, у яких вилучили мішки з кабелями та інструментом, за допомогою якого зловмисники вчинили крадіжку.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена у великих розмірах та в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва