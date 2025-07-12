Поліцейські Києва затримали іноземця, який вбив підприємця на Троєщині

Нагадаємо, 8 липня близько 7 години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину у Деснянському районі столиці, внаслідок якої загинув чоловік.

До розкриття цього зухвалого злочину були задіяні оперативники столичного главку та територіального підрозділу, слідчі, криміналісти, фахівці кримінального аналіз та інші служби.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий – місцевий мешканець, 1977 року народження, знаходився у салоні мікроавтобусу, як в цей час до нього підійшов невідомий та двічі вистрелив зі зброї в його сторону, після чого втік. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події.

«За результатами спецоперації ми розшукали та вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, якого зловмисник позбувся. Після скоєного підозрюваний використовував засоби маскування та в той же день виїхав до Одеси. Завдяки злагодженій роботі оперативників поліції Києва та Одеси, за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, ми затримали фігуранта у готелі. Ним виявився 41-річний іноземець. Нині ми розглядаємо кілька версій», — розповів начальник кримінальної поліції Києва Андрій Гарастюк.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення. За клопотанням правоохоронців зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Відділ комунікації поліції Києва