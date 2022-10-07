Поліцейські Києва затримали наркоділка, який займався міжрегіональним збутом канабісу

Киянин відправляв наркотик поштою у різні області України. Правоохоронці вилучили в нього приготовлену до збуту наркоречовину на загальну суму понад мільйона гривень.

У ході відпрацювання оперативної інформації працівники управління боротьби із наркозлочинністю у м. Києві зупинили на вулиці Тростянецькій у Дарницькому районі Києва 43-річного чоловіка із трьома пакунками канабісу. Для документування кримінального правопорушення на місце прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що майже пів року киянин займався наркобізнесом через інтернет-магазин, створений у соціальній мережі. Через пошту він надсилав канабіс замовникам у різні області України. За результатами проведення обшуку у квартирі фігуранта поліцейські виявили та вилучили ще півтора кілограми канабісу, приготовленого до збуту.

Вартість вилученого наркотику за цінами «чорного» ринку може становити понад мільйон гривень. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі Дарницького управління столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва