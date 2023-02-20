Поліцейські Києва затримали наркозбувача із «закладками» марихуани

21-річний молодик розфасував 70 «закладок» із наркотиком для подальшого продажу, частину з яких встиг розкласти для «клієнтів». Зловмиснику повідомлено про підозру. За збут наркотиків він може провести десять років у в’язниці.

Вчора ввечері, дільничні офіцери Дарницького управління поліції на вулиці Дніпровій зупинили молодика для перевірки документів, який мав при собі наркотичний засіб – марихуану. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у фігуранта 50 згортків з наркотиком, проте з’ясувалося це була лише частина. При подальшій перевірці було виявлено ще 20 згортків із марихуаною, які наркоділок вже встиг розкласти у вигляді так званих «закладок».

Встановлено, що порушник замовляв наркотик в Інтернеті, потім розфасовував його на дрібні згортки, збував розміщаючи їх у непримітних місцях на вулиці та відправляв геолокації їхнього місцезнаходження «клієнтам».

Наркоділка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Правопорушником виявився 21-річний уродженець Черкаської області. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Слідчі розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва